Benevento, ore calde per chiudere l'affare 'Caldilora' Si sta trattando con la Folgore Caratese, c'è già l'accordo col giocatore

Si prova a chiudere per Luca Caldirola. Antonio Floro Flores nella trasmissione Ottogol (sul canale 16) ha confessato il desiderio di non voler aspettare troppo. Dentro o fuori. Se dovessero subentrare altri problemi, sarebbe il caso di virare su altri nomi. Ma resta calda la pista che porta al difensore centrale già in passato ai piedi della Dormiente. L'accordo col giocatore c'è già.

Bisognerà trovare la formula giusta con la società di appartenenza di cui è capitano. Si tratta della Folgore Caratese di cui Michele Criscitiello è il presidente. Per il trasferimento del difensore sono stati chiesti 100 mila euro, somma da dare ad una squadra che milita in serie D. Il club di via Santa Colomba aveva chiesto a Caldirola di tornare nel Sannio già l'estate scorsa quando era svincolato. Il difensore però si era presentato alla porta con un ingaggio troppo oneroso rispetto al contesto in cui sarebbe venuto, la serie C. In queste ore Marcello Carli sta provando a chiudere la trattativa. Dopotutto il Benevento ha dichiarato di voler potenziare il reparto arretrato, già domenica si sentirà al Pinto l'assenza di Scognamillo (fuori per squalifica).