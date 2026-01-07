#repubblica80benevento: parte il ciclo di incontri del centro studi del Sannio Ciclo semestrale di incontri dedicato all’80° anniversario della nascita della Repubblica italiana

Il Centro Studi del Sannio di Benevento, diretto dal Prof. Paolo Palumbo, promuove per il 2026 il progetto #repubblica80benevento.

A partire dal 26 gennaio, prenderà avvio, infatti, un ciclo semestrale di incontri dedicato all’80° anniversario della nascita della Repubblica italiana, con focus specifici tematici ed approfondimenti che metteranno in evidenza il contributo che Benevento, il Sannio, i beneventani e tutto il nostro territorio hanno dato alla nascita ed allo sviluppo dell’esperienza repubblicana.

In questa prospettiva, il Direttivo del Centro Studi del Sannio, ha deciso di lanciare l’iniziativa annuale “Repubblica80Benevento” con l’obiettivo di raccogliere testimonianze (di centenari o di familiari, ragazzi e giovani all'epoca), documenti, scritti editi o inediti, video, foto relative all’anno 1946, con attenzione specifica sull’evento referendario, sul voto alle donne e sull’avvio delle attività dell’Assemblea Costituente. Un progetto che coinvolgerà non solo la popolazione sannita, ma anche le istituzioni e le scuole.

Chiunque, quindi, volesse contribuire, può far pervenire materiale documentale, fotografico, audio/video, segnalazioni o testimonianze scritte nonché richieste di informazioni/chiarimenti alla mail dedicata: repubblica80benevento@gmail.com.

L'incontro del 26 gennaio 2026, alle ore 17.30 presso la Sala del Centenario della Basilica della Madonna delle Grazie, sarà la prima occasione pubblica, per chiunque lo volesse, di portare un contributo di testimonianza; pertanto, tutti gli interessati a partecipare con un breve intervento all'incontro del 26 gennaio possono comunicare l'argomento del contributo da condividere inviando una mail a repubblica80benevento@gmail.com.