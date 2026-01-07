E' fatta. Il Benevento chiude per Caldirola Il giocatore è in treno. Domani visite mediche per lui

Il Benevento ha messo a segno il primo colpo in questo mercato di riparazione. Il club di via Santa Colomba ha chiuso l'accordo con la Folgore Caratese per Luca Caldirola. Il giocatore è già in treno per raggiungere il Sannio. Domani mattina si presenterà presso la struttura giallorossa per sottoporsi alle visite mediche. Sarà la ciliegina sulla torta del reparto arretrato. Ciò che serviva per rendere l'organico ancora più competitivo. Proprio ieri Floro Flores aveva palesato il desiderio di chiudere quanto prima per questo calciatore. Desiderio esaudito. Ora il tecnico potrà contare su una pedina in più già per la trasferta di Caserta che non vedrà per squalifica la presenza di Scognamillo. Sarà un ritorno per il giocatore che aveva rifiutato altre proposte (tra cui quella della Salernitana) per vestire nuovamente la maglia del Benevento. L'obiettivo è ambizioso.