Addio a Ricci, commosso ricordo dei dipendenti della Provincia Ha saputo amministrare la Provincia di Benevento con grande intelligenza, saggezza e lungimiranza

I dipendenti della Provincia di Benevento hanno appreso con dolore la notizia della morte di Claudio Ricci, Presidente della Provincia nel periodo, tra il 2014 e il 2018, più difficile della sua storia.

Furono, quelli, quattro anni caratterizzati da grandi difficoltà gestionali ed operative dovute soprattutto alle ristrettezze economiche in cui la Provincia (come tutte le altre) era stata costretta ad operare

a causa della volontà del Governo dell’epoca di voler eliminare dalla Costituzione le “Province”, svuotando le stesse di fondi, funzioni e personale.

Nonostante tutto, il Presidente Claudio Ricci ha saputo amministrare la Provincia di Benevento con grande intelligenza, saggezza e lungimiranza, creando squadra con la struttura, in cui ha sempre riposto totale fiducia, e riuscendo ad ottenere una serie importante di finanziamenti soprattutto nel settore della rete museale, che ha voluto, con grande tenacia e risolutezza, tenere sempre aperta; in quello dell’edilizia scolastica; in quello della rete viaria con gli importanti investimenti, in sinergia istituzionale con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nè va dimenticata la gestione corretta e puntuale dell’emergenza conseguente al devastante alluvione dell’ottobre 2015 che colpì quasi l'intero Sannio.

Il Presidente Claudio Ricci ha lasciato la Provincia, a conclusione del suo mandato, in condizioni tali da poter proseguire, in tranquillità, il suo cammino.

Nel salutare il loro Presidente, i dipendenti si stringono, in questo momento così doloroso, in un abbraccio affettuoso alla moglie Consolina, ai figli Giovanbattista e Giuseppe ed ai parenti tutti.