Covid, ancora tre morti al San Pio Nell'ospedale di Benevento perdono la vita due sanniti di 62 e 74 anni e un 58enne del napoletano

Ancora tre decessi nei reparti dedicati all'emergenza covid dell'ospedale San Pio. A perdere la vita nelle ultime ore due sanniti e un paziente residente fuori provincia ma ricoverato nel nosocomio sannita.

Non ce l'hanno fatta un uomo di Apice di 62 anni, una donna di Durazzano di 74 e un uomo di Lettere, nel napoletano di 58 anni.



E non ci sono dimessi dai reparti del padiglione Santa Teresa dove restano 90 i ricoverati.

Sono tre i letti occupati in terapia intensiva, 14 in terapia sub intensiva / Pneumologia. Sono invece 25 i pazienti in Malattie infettive, 33 in Medicina interna, 11 in Medicina d'urgenza e sono 4 invece le persone in attesa nell'area covid del pronto soccorso.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna ammontano a 287 su complessivi 1128 trattati (sospetti 204 e accertati 924).

Il bollettino del San Pio per oggi chiude una settimana nerissima in cui si sono susseguite senza pausa le morti e con un bilancio di ben 21 decessi. Una strage drammatica che non accenna a fermarsi.