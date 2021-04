Covid. Nuovi casi di positività, ecco i dati Asl e del San Pio Il bollettino dell'azienda ospedaliera e il report del dipartimento di prevenzione

Sono 90 i nuovi positivi nel Sannio segnalati dall'Asl di Benevento. Purtroppo, si registrano anche due decessi. I nuovi casi sono emersi dai 757 test analizzati nelle ultime 24 ore, ma ci sono anche 39 guarigioni. Dei novanta nuovi cittadini sanniti contagiati solo quattro sono sintomatici, mentre gli altri 86 vengono classificati come 'asintomatici'. E' quanto emerge dal report del Dipartimento Prevenzione elaborato dall'azienda ospedaliera di via Oderisio per oggi, domenica 11 aprile.

Mentre presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento sono stati processati oggi 248 tamponi, dei quali 75 risultati positivi.

Dall'ospedale viene precisato però che dei settantacinque positivi, 31 rappresentano nuovi casi, di cui 30 relativi a residenti nella provincia di Benevento e ad uno residente in altra provincia, mentre gli altri 44 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata.