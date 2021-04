Mastella: fate tampone. Ai proprietari: abbassare fitti - FOTO Sindaco di Benevento inaugura la campagna di screening del Comune: in una settimana 691 positivi

"Invito tutti i cittadini a partecipare alla campagna di screening di massa, anche le persone vaccinate vengano qui e facciano il tampone”. Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella che questa mattina ha partecipato alla prima giornata di screening di massa messa in campo dal Comune.

Location, come avviene ormai da un anno, è il Palatedeschi dove, peraltro, quotidianamente si effettuano la maggior parte dei tamponi dell'Asl con la collaborazione dell'Esercito. La campagna di screening voluta dal Comune di Benevento, invece, viene effettuata con Asl e Croce Rossa. All'esterno un percorso guidato e presidiato dai volontari della Protezione civile di Benevento che indicano alle persone procedure e controllano la temperatura prima dell'ingresso nel palazzetto dello sport che purtroppo con la pandemia provocata dal Covid si è trasformato in un maxi ambulatorio con più linee e drive-in per i tamponi.

Ambienti costantemente sanificati grazie ad un'apparecchiatura in dotazione alla Croce Rossa di Benevento che nebulizza, o meglio vaporizza prodotti per la sanificazione su operatori e strutture.

Il sindaco Mastella, prima di entrare si è soffermato all'esterno con i giornalisti per fare il punto della situazione sia sanitaria che economica.

“Per quanto riguarda le riaperture bisogna attendere le decisioni a livello nazionale. Dai dati in mio possesso - annuncia Mastella - devo però dire che in questa settimana abbiamo raggiunto circa 691 casi di nuovi contagi. A settecento scatterebbe la media tra abitanti e contagiati quindi non siamo assolutamente in una condizioni favorevole. Quindi prego tutti di fare attenzione e di non andare in giro in maniera 'strambalata'. I controlli non si riescono a fare in maniera costante e ovunque. Dobbiamo auto controllarci. La situazione non è idilliaca. Anche nelle scuole ci sono contagi e non escludo decisioni semmai si dovesse prospettare un pericolo”.

Per quanto riguarda, invece l'aspetto dell'emergenza economica in cui versano miglia di imprese cittadine e in particolare i commercianti, Mastella lancia un appello: “Come Comune dove possiamo posticipare il pagamento delle tasse lo stiamo già facendo e continueremo. Ai proprietari di casa e dei negozi chiedo di abbassare un po' gli affitti. Questa la mia opinione, tutti dobbiamo fare la nostra parte. La mia idea, dinanzi ad una diseguaglianza sempre maggiore in Italia tra chi ha il posto fisso e chi invece ha una partita iva, è quella di una mini patrimoniale”.

Prima di sottoporsi al tampone il primo cittadino ha anche ricordato l'ex presidente della Provincia ed esponente del Pd sannita, Claudio Ricci, morto purtroppo a causa del Covid: “Conoscevo Claudio da ragazzino quando con la Sinistra di Base con Mario Pepe facemmo quell'esperienza, poi le nostre strade si sono divise ma non il rispetto e l'amicizia. Sono addolorato, ho seguito l'evolversi della sua situazione sanitaria ed ora pregherà per lui”.