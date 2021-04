«Campagna vaccinale eccellente per fragili: grazie San Pio» L'associazione malati reumatici ringrazia i vertici della sanità beneventana

Gratitudine nei confronti dei medici, del personale e della direzione di Asl e San Pio per l'efficienza della campagna vaccinale: è quanto emerge dalla nota dell'associazione malati reumatici: «I pazienti fragili immunocompromessi e con patologie rare, quindi anche reumatologiche, in carico presso la struttura ospedaliera AORN San Pio di Benevento, stanno effettuando il vaccino in regime protetto direttamente in ospedale. L’iniziativa, nata da un accordo tra il DG del San Pio dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante e il DG ASL di Benevento dott. Gennaro Volpe, rassicura non poco , la categoria dei fragili nel periodo in cui i bombardamenti mediatici sui possibili effetti collaterali dei vaccini creano ansie e paure. Un’operazione sinergica si sta svolgendo tra i vertici dell’ospedale e la dottoressa Maria Grazia Ferrucci, primario FF dell’ UOC di Reumatologia del San Pio per vaccinare in sicurezza i pazienti reumatologici secondo un ordine di priorità per gravità di patologia. ( in primis gli sclerodermici, poi i LES, e a seguire gli ambulatori di secondo livello dedicati) Vista la complessità delle patologie e delle terapie, i pazienti reumatologici stanno ricevendo il vaccino assistiti dal medico reumatologo. Ennesimo BINGO del DG dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante, e della reumatologia beneventana !!! L’Associazione Malati Reumatici della provincia di Benevento, A.Ma.Re.ProBene, sente di ringraziare il DG Ferrante e l’intero Management del San Pio, per l’azione di grande sensibilità e professionalità che si sta svolgendo verso la categoria dei pazienti reumatologici, categoria troppo spesso penalizzata non solo in questo periodo di pandemia . Un grazie alla dottoressa Maria Grazia Ferrucci , ai dott. Salvatore Bellissimo e Antonio Gallo che tra le mille difficoltà assistenziali, riescono a trovare il tempo per sostenere i loro pazienti… CON VOI TUTTI CI SENTIAMO AL SICURO!!!»