De Luca incontra Mastella e commercianti: si riaprirà - FOTO Il governatore spera nella zona arancione: "Forse da venerdì ripartono negozi e ambulanti"

“Dalla prossima settimana credo che per il commercio si potrà sperare già nelle prime riaperture, a partire dagli ambulanti dei mercati. Credo che venerdì prossimo il Comitato tecnico scientifico collocherà la Campania in zona arancione”.

Ad annunciarlo da Benevento è stato il presidente della Regione, Vincenzo De Luca che nella sede del Comune con il sindaco Mastella ha incontrato i rappresentanti di varie categorie del commercio. Il governatore De Luca si è quindi detto ottimista per una graduale riapertura a partire proprio dalle aree mercatali e con la zona arancione con la riapertura dei negozi di abbigliamento ed altro. Tutto avverrà in maniera graduale ma il presidente De Luca avverte: “Ovviamente avremmo un limite, dobbiamo stare attenti alla movida. A mezzanotte tutti a casa e massimo rigore per chi non rispetta le regole, a partire dalle mascherine che vanno sempre indossate”. Decidiamo la prossima settimana gli orari di apertura per i ristornati anche per il lavoro serale”. De Luca immagina che si vada verso la riapertura dei ristoranti fino alle 23 o massimo alle 23.30 di sera “ma poi tutti a casa. No ad assembramenti e scene deplorevoli di movida”. Tutto questo comporterà un impegno straordinario delle forze dell'ordine: “La verità – ha tuonato il governatore De Luca – è che in questi tre mesi non ci sono stati controlli. Il territorio italiano è stato abbandonato a se stesso. Siamo stati nelle mani del Padreterno. Non c'era una pattuglia in strada. Serve un servizio delle forze dell'ordine maggiormente per obbligare tutti ad indossare la mascherina. Dobbiamo essere prudenti altrimenti il contagio riparte e torneremo immediatamente in zona rossa. Bisogna muoversi su una linea di equilibri. Le priorità sono due: sicurezza sanitaria e ripresa economica con la riapertura graduale delle attività commerciali”.

Il presidente De Luca si è poi soffermato sul lavoro svolto dall'aSl di Benevento per i centri vaccinali. Prima di raggiungere il comune ha infatti visitato e dato il via alle operazioni di somministrazione presso il maxi hub allestito nell'ex caserma Pepicelli con 10 postazioni – con la possibilità immediata di ampliare fino ad oltre 15 postazioni -. “Qui a Benevento ho potuto toccare con mano il grande lavoro messo in campo dall'Asl” ha affermato il numero uno della Regione elogiando lo sforzo compiuto dall'azienda Sanitaria locale con a capo il dottore Gennaro Volpe con il quale, al termine dell'incontro con i commercianti, a sorpresa ha visitato anche il centro vaccinale presso l'ex convento delle Orsoline.

E sulla polemica sulle isole covid free De Luca non usa mezzi termini: “La Campania, vi confermo, perseguirà questo obiettivo perchè il rilancio turistico è fondamentale per salvaguardare migliaia e migliaia di posti di lavoro; quindi non chiederemo il permesso a nessuno: né al Governo, né a Bruxelles né alle Nazioni Unite”.

Dal canto loro, invece, i commercianti soddisfatti dell'incontro e delle novità portate dal governatore ora sperano che dal prossimo venerdì effettivamente la Campania possa finire tra le regioni 'arancioni'. “Il presidente De Luca ci ha detto di essere al lavoro per riaprire i ristoranti anche di sera ma sempre in sicurezza. Noi lo speriamo perchè con i ristori non abbiamo risolto nulla. In questo momento il nostro problema resta economico” ha commentato Mario Carfora (Mio) che ha partecipato alla riunione in Comune. Non è escluso quindi che nelle prossime ore venga rimosso il presidio dei commercianti di fronte alla Prefettura.