Covid. I dati Asl: 30 nuovi casi, 46 guarigioni Il report dell'azienda sanitaria di Benevento

Cala il numero dei nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore nel Sannio. Ed oggi le guarigioni superano il dato dei contagi: 46 i cittadini che hanno ormai superato la malattia e che sono stati dunque dichiarati guariti.

Sono trenta i nuovi casi di positività segnalati dall'Asl di Benevento per oggi lunedì 12 aprile, mentre ieri erano novanta. Ma sono 208 i tamponi analizzati a fronte dei 757 analizzati nella giornata di domenica. Dei trenta nuovi casi solo 3 vengono classificati come sintomatici, mentre gli altri 27 risultano essere asintomatici. Fortunatamente nessun decesso. E' quanto emerge dal report quotidiano del Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria di via Oderisio.