Covid, al San Pio muore un 67enne Ancora decessi nel nosocomio sannita. I ricoverati sono 89

Ancora un decesso nell'area covid dell'ospedale San Pio di Benevento.

Nelle ultime ore ha perso la vita un 67enne di San Giorgio del Sannio e crescono anche i ricoveri con quattro nuovi ingressi nei reparti del padiglione Santa Teresa.

Sono ora 89 i ricoverati: 4 in terapia intensiva, 13 in pneumologia e sub intensiva; 23 in malattie infettive, 33 in medicina interna, 11 0ersone ricoverati in medicina d'urgenza, 5 nell'area allestita al pronto soccorso. E dal nosocomio sannita sono stati invece dimesse due persone.