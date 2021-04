Forum dei giovani, un altro passo verso la costituzione Organismo ancora in fase di costituzione, nel consiglio di giovedì l'approvazione del regolamento

L'approvazione del regolamento dovrebbe arrivare nel prossimo consiglio comunale di giovedì. Poi potranno prendere il via le procedure per la costituzione del Forum dei Giovani di Benevento, l’organismo di partecipazione che favorisce il raccordo tra le aggregazioni giovanili e l’Ente promuovendo progetti, iniziative, ricerche, incontri, dibattiti sui temi attinenti la condizione giovanile.

“Un organismo importante, permanente e consultivo che dà ai giovani la possibilità di esprimere le loro idee e che affiancherà l'amministrazione nelle scelte riguardo a tematiche che attengono all'organizzazione del mondo giovanile”.

Carmen Coppola, assessora alle Politiche giovanili del Comune di Benevento si dice “orgogliosa di poterne sostenere la nascita. Saranno i giovani con le loro idee a creare le condizioni per una società migliore”.

Il cammino del progetto ha preso il via da qualche tempo e lo scorso 10 marzo ha segnato un passo concreto con il recepimento, in consiglio comunale, della Carta europea sulla partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale, del libro bianco della Commissione Europea “Un nuovo impulso per la gioventù europea” e della risoluzione del Consiglio d’Europa del 25 novembre 2003 “Obiettivi comuni sulla partecipazione e informazione dei giovani”.

“Un'azione importante per stimolare la partecipazione dei giovani alla vita pubblica” ha aggiunto il consigliere Molly Chiusolo.

“E' un'iniziativa che tocca un segmento importante della nostra comunità – ha invece sottolineato, a riguardo, il sindaco Clemente Mastella -. Un modo per allertare le istituzioni alle necessità e ai bisogni dei più giovani. Ascolteremo i loro suggerimenti per migliorare i progetti per la comunità. Dovremo dar loro anche una sede per svolgere lì i loro impegni”.