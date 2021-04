Ufficio Anagrafe, domani aperto pomeriggio anziché in mattina Il cambiamento è stato determinato da motivi di carattere organizzativo

Domani, 15 aprile, per motivi di carattere organizzativo l’Ufficio Anagrafe sarà aperto al pubblico dalle ore 15 alle ore 17 anziché dalle ore 9 alle ore 12. A tal proposito si ricordano anche gli orari di apertura al pubblico del suddetto ufficio, e dei Servizi Demografici più in generale, in conseguenza delle misure di contenimento del contagio da Covd-19 vigenti a livello nazionale e regionale:

lunedì: dalle 9 alle 12;

martedì: dalle 15 alle 17;

mercoledì: dalle 9 alle 12;

giovedì: dalle 9 alle 12;

Il venerdì, invece, nella fascia oraria che va dalle 9 alle 12 vengono assicurati esclusivamente i

servizi indifferibili ed urgenti.