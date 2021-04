Covid, al San Pio nessun decesso. Ma aumentano i ricoveri Il report dell'azienda ospedaliera di Benevento

Finalmente una tregua. Nessun decesso nell'area covid dell'ospedale San Pio di Benevento. Un dato emerso dal quotidiano report dell'azienda ospedaliera di via Pacevecchia e che non si registrava da oltre una settimana.

E ci sono anche quattro dimissioni. Purtroppo però in ospedale continuano gli accessi di pazienti che covid che hanno necessità di ricovero.

Otto nelle ultime ore i nuovi accessi nei reparti del padiglione Santa Teresa.

Sono ora 93 i ricoverati: 5 in terapia intensiva, 15 in pneumologia e sub intensiva; 24 in malattie infettive, 33 in medicina interna, 11 persone ricoverati in medicina d'urgenza, 5 nell'area allestita al pronto soccorso.