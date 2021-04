Contagi in aumento. Mastella: a breve incontro con l'Asl E sulle scuole: quattro nuove classi contagiate

"Quattro nuove classi contagiate. Centosettantasei quelli che, in città, nell'ultima settimana, hanno contratto il virus, 355 il totale allo stato degli atti".

Il sindaco di benevento, Clemente Mastella torna a parlare dell'emergenza sanitaria.

"Non è allarme - aggiunge - ma siamo saliti più in alto, percentualmente, delle altre provincie campane. Occorre intelligente prudenza, attenzione e rispetto per le regole di convivenza che la situazione impone. A breve farò un incontro con l’ Asl per decidere il da farsi in modo che qualsiasi scelta sia ragionata".