Dipendente positivo: chiusi gli uffici della Provincia Largo Carducci: necessaria sanificazione

Uffici provinciali di Largo Carducci chiusi, per via di un dipendente positivo: «Oggi, gli Uffici della Provincia di Benevento in Largo Carducci saranno chiusi alle ore 14.30 per consentire la procedura di sanificazione degli ambienti ordinata dal Datore di lavoro, ing. Michelantonio Panarese, a seguito della positività al tampone molecolare per il Covid 19 di un dipendente che presta servizio in quella struttura.

Nel rispetto dei Protocolli Covid, gli Uffici di Largo Carducci riapriranno domani, venerdì 16 aprile, mentre il personale dipendente della Provincia si sottoporrà a screening mediante tampone antigenico nella giornata di lunedì 19 aprile».