Centro storico, comitato scrive ad Asia: «Rimuovete rifiuti» «Spazzatura abbandonata: serve bonifica, e magari materiale comunicativo»

Scrive all'Asia il comitato centro storico di Benevento, per chiedere «La rimozione dei rifiuti che, ciclicamente, si accumulano nel Centro Storico e, in particolare: in Via III Settembre, in Piazza Trescene, all’imbocco di Via Erik Mutarelli, in Via De Nicastro, in Vico I San Vittorino ed in Piazza Piano di Corte. In tali vicoli, slarghi e piazze, infatti, ci viene segnalata la presenza di rifiuti (si deve ritenere indifferenziati), abbandonati sui lati delle dette strade. Inoltre, nella zona limitrofa all’Arco di Traiano, tra Vico Volpe e Vicolo I San Nicola, risulterebbero sversati, in un piccolo spiazzo, anche dei rifiuti edili. La presenza di questi rifiuti, oltre a rappresentare un segnale di incuria (certamente determinato dalla inciviltà dei privati), si tramuta in un concreto pericolo per la salute dei cittadini (infatti, detti accumuli, attirano anche topi ed altri insetti). Alla luce di quanto portato alla Vostra attenzione, quindi, Vi chiediamo di provvedere alla rimozione dei detti rifiuti ed alla bonifica dei siti richiamati. Cogliamo, inoltre, l’occasione per domandaVi l’invio di una piccola brochure (in formato pdf o jpg) informativa relativa al corretto conferimento dei rifiuti da poter inoltrare ai nostri associati ed alla cittadinanza tutta, attraverso i nostri canali».