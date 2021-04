"Quei sorrisi all'interno dei reparti Covid... Grazie a tutti" Lettera di gratitudine di un paziente del “San Pio” guarito dal Covid-19 all'ospedale San Pio

“Da quel per me drammatico 27 febbraio, quando entrai in questo reparto per essere curato, di tempo ne è passato e la cosa più bella ed emozionante è che io possa ora scrivere questa lettera”. Questo l’incipit della missiva scritta a mano, o meglio, col cuore, da un paziente guarito dal covid ed indirizzata al “meraviglioso Team” di Medicina di Urgenza Covid (Sub Intensiva)” dell’A.O.R.N. “San Pio” di Benevento, guidata dal direttore generale Mario Nicola Vittorio Ferrante.

Il paziente dà atto di aver “visto tanto amore in quello che fate e date quotidianamente, ho letto in ognuno di voi una sensibilità unica e mai complessa, ho visto sempre sorrisi e magnifici occhi sempre ridenti e luminosi di amore nonostante sembrate per la vostra protezione dei cavalieri templari”.

Le parole si caricano di accenti di somma ammirazione per “Dottori, infermieri e personale sanitario esemplari, dignitosi e rispettosi, mai un cedimento nervoso anche se stanchi e provati da turni di lavoro massacranti. La mattina o nel pomeriggio entra prima il sorriso quando entrate in camera. E quel sorriso è diventato un balsamo che gli ha infuso una forza, una carica ed un coraggio che hanno contribuito a sconfiggere la malattia. Quella vicinanza, quell’empatia hanno fatto avvertire un afflato comunitario, il senso di non essere solo con la propria fragilità, ma di essere in tanti a combattere per lo stesso obiettivo, per la stessa vittoria”.

Un’emozione bellissima il ricordo delle carezze ricevute, che “sarà sempre protetta” nel cuore del paziente e gli infonderanno “più calore nel mio nuovo cammino”.