San Pio: due decessi per covid, entrambi under 60 Quattro nuovi ricoverati nell'area del nosocomio sannita dedicata alla cura del coronavirus

Due decessi in area covid al San Pio: a perdere la vita un 53enne della città e un 59enne di San Marco dei Cavoti. Sette i pazienti dimessi nelle ultime ventiquattr'ore, di questi sei residenti in provincia di Benevento e 13 fuori provincia.

Si registrano però 4 nuovi ricoveri nell'area dedicata alla cura del coronavirus, che attualmente conta 88 degenti (ieri erano 93). Di questi 3 sono ricoverati in terapia intensiva, 14 in subintensiva, 21 a malattie infettive, 33 a medicina interna, 11 a medicina d'urgenza e 6 nell'area del porto soccorso d'isolamento covid.