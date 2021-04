Siglato accordo tra Confindustria e Fiap I referenti della Federazione Italiana Agenti immobiliari professionali con il presidente Vigorito

Confindustria Benevento e Fiaip, la Federazione Italiana Agenti immobiliari professionali, nel solco dell’accordo sottoscritto tra le rispettive Associazioni nazionali, hanno rinnovato ed ampliato l’accordo territoriale che le lega già da tempo. Ieri la sottoscrizione dell’accordo nella sede degli imprenditori sanniti in piazza Colonna. Presenti il presidente del collegio Fiaip Campania, Salvatore Mirabile, il presidente del collegio della provincia di Benevento, Rinaldo Catalano e il presidente di Confindustria Benevento, Oreste Vigorito.

“Con questa firma – spiegano da Confindustria - le associazioni si impegnano a proseguire la collaborazione che rafforza la capacità del Sistema Confindustria di rappresentare tutte le imprese nei confronti delle Istituzioni e degli altri interlocutori provinciali ed a sviluppare ulteriori sinergie e specifiche iniziative su temi di comune interesse”.

L'unione degli industriali sanniti ha costituito al proprio interno una sezione dedicata alle imprese immobiliari che svolgono un ruolo di primo piano nel processo economico operando in un comparto che presenta specifiche peculiarità e che risulta trasversale rispetto allo sviluppo di molteplici attività.

“Fiaip provinciale associa 15 agenzie che entreranno a far parte tout court della sezione immobiliare di Confindustria Benevento e che attraverso il collegio provinciale potranno accedere ai servizi dell’associazione. Significative le iniziative messe a punto negli anni grazie alla collaborazione attiva tra i due Organismi, tra cui l’Osservatorio immobiliare, utile strumento di analisi sia per il territorio che per le diverse categorie economiche in esso presenti”.

Lo sguardo è ora rivolto ovviamente alle misure incentivanti legate all’edilizia e ai processi di sviluppo “che vedranno coinvolti il recupero del patrimonio immobiliare potranno trovare nelle figure degli agenti immobiliari un punto di forza su cui costruire un progetto territoriale”.