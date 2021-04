Volpe (Asl): "10 giorni di task force per vaccini a domicilio" Il direttore generale traccia le tappe dei prossimi giorni di somministrazioni: ecco il calendario

Nel Sannio prosegue incessante l'operazione di immunizzazione delle categorie ammesse alla vaccinazione. Si conferma alta l'adesione degli over 60 che si spera in pochi giorni si possano concludere le operazioni. Ma ci sono novità in arrivo per gli anziani e le categorie che ancora non sono state vaccinati. Ad illustrare il piano per i prossimi giorni è il direttore generale dell'Asl di Benevento, Gennaro Volpe: “Ci stiamo concentrando sugli ultraottantenni a domicilio. Abbiamo creato una vera e propria task force che da domani arriverà direttamente a casa delle persone che ancora non hanno ricevuto la dose. Contiamo di finire entro massimo domenica 25 aprile”.

E sul fronte dei contagi all'interno delle scuole, il numero uno dell'Asl sannita spiega: “Siamo in continuo contatto con i sindaci. Stamane ho anche sentito il primo cittadino di Benevento per analizzare la situazione scuole che comincia a preoccupare. Abbiamo già una decina di scuole interessate da casi di positività tra alunni e personale docente e non. Ci preoccupa – ha però rimarcato il dottore Volpe - il dato generale provinciale in continua risalita. Anche oggi ci saranno sicuramente oltre 100 nuovi positivi”. Di qui il monito: “Bisogna stare sempre attenti altrimenti andiamo in difficoltà. Vorremmo dedicare i nostri sforzi maggiormente alla parte vaccinale che richiede un impegno importante ma se continuano ad aumentare i contagi siamo costretti ad operare sempre su due fronti”.

Per quanto riguarda l'arrivo delle dosi, il Dg dell'Asl snocciola i numeri e spiega poi il calendario delle somministrazioni: “Ieri sono arrivati i Pfizer con 24 ore di ritardo. Ora però sta finendo la fornitura AstraZeneca anche perchè sono davvero tantissime le adesioni per gli over 60 e 70.

Conclusa la fase di vaccinazione con le prime dosi per gli ultraottantenni ed entro domenica sicuramente finiremo le somministrazioni ai familiari che assistono i disabili e alle categorie fragili e disabili. Subito dopo si completerà l'immunizzazione delle persone a domicilio”.

