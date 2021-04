Diabete, sabato screening gratuiti presso la sede AsDim L'iniziativa promossa dall'associazione 'Al di quà del Faro'

La pandemia non frena la campagna di screening gratuiti programmati a Benevento dall’Associazione Diabetici Italia Meridionale (AsDIM) “Al di quà del Faro”, presieduta da Annio Rossi. "Sabato prossimo, 17 aprile - viene annunciato dall'associazione - presso la sede AsDIM a Benevento, alla contrada San Chirico saranno effettuate visite gratuite per la prevenzione in diabetologia. La giornata di prevenzione sarà a cura del dottor Carlo Rinaldi di Benevento. Le visite si effettueranno a partire dalle ore 9".