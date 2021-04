Covid, l'Arma ricorda luogotenente di San Marco dei Cavoti Non ce l'ha fatta il comandante della Stazione Forestale del centro sannita. L'omaggio su Facebook

“E' morto dopo due settimane di ricovero nel reparto covid dell'ospedale Rummo di Benevento il comandante della stazione dei carabinieri forestali di San Marco dei Cavoti”. Ad annunciare la tristissima notizia è stata l apagina ufficiale Facebook dei Carabinieri.

“Franco non ha superato le complicazioni del virus. Il luogotenente avrebbe compiuto 60 anni a novembre prossimo. Aveva cominciato la carriera del 1994, prestando servizio tra i Forestali in Liguria e poi in Campania. Dal 2003 era stato trasferito in provincia di Benevento”.

Il comandante generale, Teo Luzi, e tutta l'Arma dei Carabinieri "esprimono profondo cordoglio per la prematura scomparsa del collega - si legge in una nota dell'Arma - una vita dedicata al dovere, alle Istituzioni, e alla propria famiglia, finche' il virus lo ha portato via dai suoi affetti. Il suo ricordo resterà vivo nella memoria di tutti i Carabinieri e di coloro che l'hanno conosciuto. L'Arma dei Carabinieri si unisce al dolore della famiglia e di quanti, amici e colleghi, lo hanno perduto"