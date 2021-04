Covid, ancora tre decessi al San Pio Nel nosocomio di Benevento hanno perso la vita una 86enne di Baselice e due uomini dell'avellinese

Ancora tre decessi nell'area covid dell'ospedale San Pio di Benevento. Un dato emerso dal quotidiano report dell'azienda ospedaliera di via Pacevecchia.

Si tratta di una donna di Baselice di 86 anni e di uomo di Ariano Irpino di 92 anni e di un uoml di 73 anni di Mirabella Eclano.

E nonostante le ben sette dimissioni in ospedale continuano gli accessi di pazienti covid che hanno necessità di ricovero.

Sette nelle ultime ore i nuovi accessi nei reparti del padiglione Santa Teresa.

Sono ora 85 i ricoverati: 4 in terapia intensiva, 14 in pneumologia e sub intensiva; 19 in malattie infettive, 30 in medicina interna, 10 persone ricoverati in medicina d'urgenza e 8 nell'area allestita al pronto soccorso.