Il deposito e officina Trenitalia di Benevento non chiuderà L'annuncio del sindaco Clemente Mastella

“L’impianto di manutenzione e pulizia di Trenitalia a Benevento non chiuderà”. Ad annunciarlo è il sindaco di Benevento Clemente Mastella che ha chiesto l’intervento dell’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Gianfranco Battisti, il quale ha assicurato al primo cittadino sannita che “è stata fermata la chiusura del sito e si rivedranno i piani strategici”. “Io lavoro per Benevento e per i beneventani, in silenzio e senza caciara”, ha aggiunto la fascia tricolore “a differenza di altri che sbraitano senza ottenere alcun risultato”. Per Mastella che “ringrazia i vertici di Ferrovie dello Stato per l’attenzione”, questo “è un risultato importante perché proietta il sito nelle nuove prospettive di sviluppo di Ferrovie legate ovviamente alla tratta Napoli-Bari”.