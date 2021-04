Rotary Club, focus su patologie gastroesofagee Domani, via zoom, dialogo con Giuseppe Scaglione e Mariagioconda Zotti

“Patologie gastroesofagee acido-correlate e malattie respiratorie: Un legame spesso misconosciuto”, è il nuovo appuntamento de “Il Rotary opera per la tua salute”, il nuovo progetto promosso dal Club di Benevento, quest’anno presieduto dal notaio Ambrogio Romano, che sostituisce temporaneamente “Le Domeniche della Salute”. L’incontro è in programma per domenica 18 aprile 2021 alle ore 11.00 con il gastroenterologo Giuseppe Scaglione e la pneumologa Mariagioconda Zotti (su piattaforma zoom in ossequio alle norme anticovid).

I due specialisti – Scaglione e Zotti - dialogheranno con i cittadini per evidenziare la correlazione tra due patologie severe sottolineando l’importanza e la necessità di controlli costanti, per avere diagnosi precoci ed efficaci.

Giuseppe Scaglione è responsabile dell’Unità Operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva dell’Azienda Ospedaliera Rummo di Benevento, mentre Mariagioconda Zotti, pneumologo di Benevento ma residente a Latina dove lavora all’Ospedale "Santa Maria Goretti". Il progetto “Il Rotary opera per la tua salute”, è condiviso anche dai giovani del Rotaract e dell’Interact Club di Benevento

Di seguito le modalità di contatti: per ricevere credenziali zoom inviare un messaggio a rotary.benevento@virgilio.it o su 349 / 6834680 – link facebook https: //www.facebook.com/pg/rotaybenevento/