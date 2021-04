Provincia, 4 dipendenti positivi agli uffici di Largo Carducci Predisposte misure di sanificazione

Tre dipendenti della Provincia di Benevento positivi al covid. E' quanto comunica l'ente dopo la prova emersa dai tamponi risultati positivi per tre dipendenti della Provincia di Benevento che, nei giorni precedenti, erano stati a diretto contatto con il collega risultato positivo il 15 aprile scorso e che, per tale ragione, si erano sottoposti allo screening, come consigliato dal datore di lavoro, ing. Michelantonio Panarese.

Tutti e quattro i dipendenti risultati positivi prestano servizio presso la struttura dell’Ente in Largo Carducci in Città.

A seguito di questa notizia, il Datore di lavoro ha disposto immediatamente una seconda sanificazione per tutto l’edificio, replicando l’analogo intervento effettuato nel pomeriggio di giovedì. Il Datore di Lavoro, inoltre, sentito il Presidente ed il Segretario generale della Provincia, ha disposto che gli Uffici di Largo Carducci restino chiusi fino a tutto lunedì 19 aprile, mentre la Rocca dei Rettori sarà regolarmente aperta.

Resta confermato lo screening già disposto per tutto il personale dipendente della Provincia, a cura del Laboratorio convenzionato, e fissato a partire dalle ore 8.30 dello stesso lunedì 19 aprile e secondo gli orari comunicati a ciascun dipendente.