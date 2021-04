Imprese e ristori, Schipani: tavolo con tutta la deputazione La proposta del presidente di Medimpresa-Acai

“La condizione che sta caratterizzando la vita imprenditoriale e quella familiare di tante realtà sannite e non solo, non può essere limitata ad una scelta solitaria del Governo che si accinge, probabilmente, a far diventare la Campania arancione ed, evidentemente, a varare i soliti e insufficienti ristori”.

Così Giuseppe Schipani per Medimpresa-ACAI (Associazione Cattolici Artigiani Italiani) che prosegue “E’ fondamentale, a nostro modesto avviso, che la deputazione sannita, dia concreta azione di autorevolezza istituzionale e si confronti con i Ministeri delegati alle varie scelte che determinano i provvedimenti da adottare.

E’ necessario, ripensare, rideterminare alcuni parametri di valutazione si deve tener conto dei notevoli e irreparabili danni subiti e soprattutto della reale difficoltà per ripartire, non più come prima ma attraverso un nuovo approccio imprenditoriale dettato dalla persistenza della pandemia. Ovviamente, diventerebbe incomprensibile chiedere, di nuovo, agli imprenditori di far fronte a queste esigenze con le proprie disponibilità economiche per far ripartire la propria attività, ciò si tradurrebbe in una chiusura definitiva dell’esercizio o in una esposizione debitoria fallimentare; è, dunque, necessario promuovere una serie di interventi economici che possano far recuperare i danni subiti ma anche finanziare un necessario adeguamento strutturale ed organizzativo delle attività, immaginando un vero e proprio nuovo inizio.

Pertanto,- conclude - Medimpresa-ACAI, invita il sindaco di Benevento, il Presidente della Provincia, i Consiglieri Regionali eletti nella Provincia di Benevento e tutti i Parlamentari Sanniti, ad istituire un tavolo permanente, magari presso la Camera di Commercio, ove prima si possano acquisire tutte le esigenze delle imprese e poi promuovere un confronto con i vari Ministeri che si stanno occupando sia della ripartizione dei fondi del recovery found e sia delle problematiche delle Imprese, ponendosi come obiettivo primario, la rappresentanza delle esigenze territoriali e le eventuali proposte progettuali da far finanziare.

E’ opportuno aprire un confronto anche con la Regione Campania, attraverso un serrato confronto con il Presidente della Giunta, con l’Assessore alle Attività Produttive e con il Presidente della Commissione delle Aree Interne, i problemi relativi alle imprese del Sannio non possono essere valutate nello stesso modo di altre zone della regione.

In un momento storico e difficile come questo, non sarebbe assolutamente tollerante rimanere fermi o pensare che ognuno possa fare da solo, è necessario dimostrare non solo sensibilità umana, spirito di collaborazione e cooperazione, ma far emergere la responsabilità che deve rivestire chi si è voluto candidare politicamente a ricoprire un ruolo istituzionale”.