Covid al San Pio nessun decesso ma 9 nuovi ricoveri I numeri dell'emergenza sanitaria nell'ospedale di Benevento

Giornata in chiaroscuro quella al San Pio per quanto riguarda la battaglia contro il coronavirus. La notizia buona è che nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi. Quella cattiva è che invece nello stesso arco temporale si sono invece avuti nove ricoveri in più nei reparti del padiglione Santa Teresa che, come più volte sottolineato, è occupato interamente per la cura del coronavirus. Una battaglia condotta senza sosta ormai da un anno e che, purtroppo, ancora non vede la luce in fondo al tunnel che si caratterizza giorno dopo giorno per i drammi che si registrano in quelle corsie fatte di dolore, speranza e tanta umanità da parte degli operatori sanitari e degli stessi ammalati. Tutti coalizzati contro il Covid.

Tornando ai freddi ma indispensabili numeri, almeno per capire l'andamento della situazione sanitaria, a fronte degli 85 pazienti di ieri e delle due dimissioni avvenute oggi, sono 92 purtroppo ancora i letti occupati. Un numero importante ed impensabile anche a guardare la prima fase dell'emergenza sanitaria degli stessi mesi di un anno fa.

Attualmente sono 5 – una in più rispetto a ieri – le persone in gravi condizioni in Terapia intensiva. 13 quelle in Pneumologia sub intensiva che hanno comunque bisogno di ausili respiratori, 22 i letti occupati in Malattie infettive, 35 in Medicina interna, 10 in Medicina d'Urgenza e sette invece le persone in attesa nell'area covid del Pronto Soccorso.

Sono 294 i pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna al San Pio sui 1161 trattati (sospetti n. 204 e accertati n. 957) dal mese di febbraio 2020 presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti sono 567. Dei 957 pazienti accertati positivi 719 sono residenti nella provincia di Benevento.