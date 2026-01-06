Benevento, settimana all'Avellola: domani a porte aperte Ci si allena sempre di mattina sull'impianto in sintetico come lo è il Pinto

Non c'è soluzione di continuità. La sqiadra giallorossa, dopo aver conquistato il primato nel girone, è tornata già questa mattina ad allenarsi in vista del derby di domenica al Pinto di Caserta. Settimana che si consumerà tutta all'impianto Avellola, perchè, come è risaputo, il fondo del Pinto è in erba sintetica. Dunque già stamattina alle 11, la squadra si è ritrovata all'Avellola per il consueto allenamento di ripresa: defaticante per chi ha giocato, seduta regolare per gli altri.

Domani 7 gennaio si torna ancora all'Avellola e ancora alle 11. La seduta sarà aperta al pubblico e chi vorrà potrà assistere alla prima seduta della settimana della capolista giallorossa.

Si adrà avanti sempre di mattina e sempre all'Avellola, giovedì, venerdì e sabato. Nel pomeriggio di sabato 10 la squadra andrà come di consueto in ritiro a Venticano e il giorno dopo, domenica 11 partirà per Caserta alle 15 con il derbu fissato alle 17,30.

Come è risaputo nelle file giallorosse mancherà Scognamillo, che è stato ammonito ed era in diffida. Per lui scatterà una giornata di squalifica e salterà la partita del Pinto.