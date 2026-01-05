Benevento-Crotone, Floro Flores loda Carfora e ribadisce: "Vittoria importante" Le parole del tecnico giallorosso sui tre punti ottenuti al Vigorito

Il tecnico Floro Flores ha commentato con soddisfazione la vittoria conquistata dal Benevento contro il Crotone: "Abbiamo affrontato una squadra importante e di buon livello, il reparto offensivo del Crotone è forte e la difesa mi è piaciuto molto. Siamo stati un po' superficiali nel palleggio, dovevamo essere più cattivi. Sapevamo che c'erano delle difficoltà, quando rientri da una lunga sosta, come quella natalizia, i rischi ci sono. Mi aspettavano delle difficoltà, ma credo che sia normale. I cambi? E' solo merito dei calciatori. Sono felice di Mignani e Carfora, sanno che ho grande considerazione di loro. Ne ho parlato anche qualche settimana fa di questo, soprattutto di Carfora: per me ha qualità importanti e in futuro lo vedremo in altre categorie".

La forza del gruppo

"Zunno ha fatto un grande gol, siamo mancati negli ultimi passaggi a livello qualitativo, ma ci sta. Non si può vincere sempre come vogliamo, ma queste partite ti danno entusiasmo e raffrorzano ancora di più il gruppo. Ho uno spogliatoio eccezionale, posso fare affidamento su tutti. La mia esultanza? Come fai a non esultare? Chiedo scusa se qualcuno si è offeso, ma sono gioie importanti".

Floro Flores elogia Carfora

"Non ho mai chiesto alla società di mandare via Carfora. Giustamente vuole più spazio, come è giusto che sia. Deve continuare ad allenarsi in questo modo, ha grandi principi morali e lo dico da una vita. Carfora è un grande professionista e come detto ha un grande futuro. Dalle sofferenze passano i successi, è un grande professionista".

Il gioco del Benevento

"Sbagliamo spesso tanti passaggi. Non siamo stati come nelle altre partite, ma anche in svantaggio abbiamo cercato di giocare il pallone in un certo modo: questo è segno di maturità. Non abbiamo mai buttato la palla e così sono nati i gol".

L'assenza di Scognamillo a Caserta

"Sono sereno, ci sono calciatori importanti che possono giocare. A Caserta sarà una partita molto difficile, sappiamo chi avremo di fronte e sarà sicuramente una bella partita".