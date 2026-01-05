Benevento-Crotone, Carfora raggiante: "Aspettavo da tempo il gol al Vigorito" L'attaccante giallorosso ha deciso il match giocato contro i pitagorici

Grande gioia per Carfora che ha messo a segno il gol della vittoria del Benevento contro il Crotone. L'attaccante giallorosso ha parlato del rapporto con Floro Flores: "Le sue parole mi hanno emozionato. Sin da subito ho trovato il giusto feeling con lui. Spero di continuare così per non deluderlo. A livello personale, il gol mi fa tanto piacere. Quando non giochi non è mai facile, quindi sono contentissimo. Questa è stata una vittoria importante, soprattutto dopo i risultati di Salernitana e Catania. Sono contento". Sulla rete ha rivelato: "Il gol lo proviamo spesso in allenamento, che conosciamo dall'inizio. Sono andato con sicurezza alla conclusione".

"Mi sono sempre allenato al massimo. Poi lavorare con calciatori così esperti mi ha permesso di crescere. Ringrazio il presidente che mi ha sempre dato grande fiducia, così come il direttore, Cilento e la mia famiglia. Ringrazio tutti. Aspettavo tantissimo questo gol. Non vedevo l'ora di segnare al Vigorito, aspettavo questo momento da tempo".