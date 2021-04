Il Pd incontra la Fiva di Confcommercio "Vicini a istanze degli ambulanti". Presenti deputato Del Basso De Caro e consigliere Mortaruolo

Venerdì 16 aprile, la segreteria provinciale del Partito democratico sannita, il deputato Umberto Del Basso De Caro ed il consigliere regionale Erasmo Mortaruolo, hanno incontrato il presidente della Fiva Confcommercio, Filippo De Blasio, per confrontarsi sulle difficoltà che caratterizzano il settore del commercio, a partire da quello ambulante, particolarmente colpito dalle restrizioni relative ai mercati e alle fiere.

"Nel corso dell’incontro - spiegano dal Pd - è emersa la necessità di sostenere con maggiore vigore queste attività, attraverso sgravi fiscali ulteriori, misure di ristoro più adeguate e il sostegno all’indebitamento che è cresciuto in questi terribili mesi di pandemia. Totale disponibilità ai commercianti è stata confermata dall’onorevole Del Basso De Caro per quanto attiene la discussione sul nuovo scontamento di bilancio e sulle prossime aperture. I mercati, nello specifico, sono una ricchezza per il nostro territorio e vanno tutelati e salvaguardati per ripartire in sicurezza ed evitare la chiusura di tante attività".