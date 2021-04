Covid, Mastella: screening e più attenzione per le riaperture Il primo cittadino, attraverso facebook, torna a parlare della situazione dei contagi

"In questa 'settimana di screening' effettuata, gratis dal Comune, abbiamo avuto 2245 cittadini che si sono sottoposti al tampone e 27 positivi di cui 5, non residenti in città. Da lunedì si riprende. Importante è farsi il tampone perché anche i vaccinati, in virtù delle varianti, possono, anzi diversi lo sono, risultare affetti da Covid".

Così il sindaco di benevento Clemente Mastella torna a parlare dell'emergenza e poi si concentra sulle scuole. "I bambini contagiati sono 11 di cui 4 di asili privati, più 2 insegnanti ed un collaboratore scolastico. Se il contagio è contenuto nella scuola, si è alzato nella città e nella provincia. I nuovi positivi tra il 5/11 sono l’11,16%. La regione Campania è al 10,57%. Intanto si inizia a parlare in concreto di riaperture, il 26 aprile e ci sono buone ragioni per essere ottimisti sul futuro. Anche da noi. Ma evitiamo assembramenti dissennati e l'abbassamento della mascherina. Alla mascherina va un grazie, il mio. Quest’anno è la prima volta che ho evitato di stare a letto per una settimana e lo debbo alla mascherina che mi ha riparato dalla influenza stagionale".