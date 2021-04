Covid. Al San Pio nuovi ricoveri, 121 i tamponi positivi Il bollettino dell'azienda ospedaliera di Benevento

Altri nuovi ricoveri presso i reparti covid del San Pio di Benevento, ma fortunatamente anche oggi nessun decesso. Ed in giornata anche una nuova dimissione di un paziente residenti in altre province ma ricoverato nel capoluogo sannita, che è stato dichiarato guarito ed è quindi potuto tornare a casa. E' quanto emerge dal consueto bollettino dell'azienda ospedaliera di via Pacevecchia per oggi, domenica 18 aprile.

Come detto, in aumento il dato dei pazienti in degenza al Padiglione Santa Teresa (l'area dell'ospedale dedicata all'emergenza coronavirus) dove si passa da 92 a 95 ricoveri. Quattro dunque i pazienti che nelle ultime ventiquattro ore hanno dovuto far ricorso alle cura ospedaliere.

Mentre 330 i tamponi processati in giornata nei laboratori del nosocomio sannita, dei quali 121 risultati positivi.