Covid. Restano chiuse le scuole di Airola, Arpaia e Moiano A Ponte stop alla scuola dell'Infanzia dove una docente è risultata positiva

Alla vigilia dell'ingresso in zona arancione (che sancisce la didattica in presenza per scuola materna, elementare e media e per il 50 per cento degli studenti delle superiori) nuovi focolai di covid nel Sannio costringono i sindaci di diversi comuni ad interrompere le attività didattiche in presenza.

Non solo lo stop di alcune classi, che pure si sono fermate per casi covid accertati, ma la sospensione più generale di tutte le attività didattiche.

E' il caso dell'ordinanza emanata da Michele Napoletano, primo cittadino di Airola che ha stabilito “la sospensione, dal 19 aprile al 24 aprile 2021, dei servizi educativi e delle attività scolastiche e didattiche “in presenza”, per le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, esistenti sul territorio comunale”.

Una decisione, precisa l'ordinanza della fascia tricolore, assunta dopo la valutazione dei “dati ufficiali del competente Dipartimento di prevenzione della ASL Benevento riferiti al territorio comunale di circa 60 casi di positività da Covid 19 dai quali risulta una recrudescenza della diffusione del contagio da Covid-19”.

Ai dati ufficiali il sindaco chiarisce che vanno aggiunti altri casi “di diretta conoscenza del Sindaco, quale Autorità sanitaria locale, informato, in via preventiva, dai cittadini risultati positivi al virus n. 88 casi di positività, tra cui giovani in età scolare”.

Di qui la decisione presa in considerazione di “un oggettivo complessivo peggioramento del contagio da Covid-19 sul territorio comunale”.

Decisione analoga anche per Arpaia come annunciato dal sindaco, Pasquale Fucci che, attraverso i social comunica: “Dopo aver riunito il C.O.C. per l'emergenza Covid, ho provveduto, in via precauzionale, ad emanare ordinanza sindacale di chiusura in presenza delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio di Arpaia. La chiusura è prevista da domani, lunedì 19 aprile, fino a sabato 24 aprile 2021, salvo ulteriori provvedimenti secondo l'andamento epidemiologico. Questa decisione si è resa necessaria per il repentino aumento dei casi di positività negli ultimi 10 giorni. Infatti, si è superata la media regionale, sia per l'incidenza che per la percentuale dei nuovi positivi, come pubblicato in piattaforma regionale. Siamo passati da zero casi di circa 10 giorni fa, ai 21 di oggi, e siamo in attesa di ulteriori screening già fatti, e da fare nei prossimi giorni”.

Ferme anche le attività didattiche a Moiano dove "per effetto di ordinanza sindacale, le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche sia private, resteranno sospese nella relativa presenza fino a tutta la giornata di Sabato 24 Aprile".

Stop anche alla Scuola dell'Infanzia di Ponte che resterà chiusa domani (19 aprile 2021) per una docente risultata positiva.