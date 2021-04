Covid, studenti chiedono di proseguire in Dad La rappresentanza chiede un incontro alle autorità e al sindaco di Benevento

Un appello a proseguire nell'utilizzo della didattica a distanza. E' quanto avanzato da una rappresentanza di studenti che spiegano: “La serietà della situazione, ad oggi aggravata dall'esistenza delle varianti, ci costringe a dover compiere una riflessione sull’opportunità del ritorno degli studenti in presenza. Siamo ormai proiettati nell’abitudine della didattica a distanza, di cui abbiamo appurato, ormai, l’efficacia; ma, data l’esperienza avuta nel mese di gennaio, gli alunni ritengono che la didattica digitale integrata penalizzi la parte della classe che si trova a casa, impossibilitata ad interagire e, in alcuni casi, ad ascoltare, nonostante i continui tentativi di potenziare le connessioni internet e nonostante la grande forza di volontà e gli immensi sforzi dei docenti e di noi tutti studenti.

Non riusciamo ad immaginare una buona ragione per tornare tra i banchi di scuola avendo a disposizione una modalità più sicura, che ci ha tutelati, sotto questo punto di vista, fino a questo momento. Il ritorno in presenza a poche settimane dalla fine della scuola, in ogni caso, non restituirà tutto quanto è stato perso a causa della Dad.

Dunque, l’iniziativa che vogliamo portare avanti consiste nell’evitare un rientro a scuola, di proseguire la Dad. Dopo aver ascoltato e accolto le considerazioni e le proposte degli studenti, una buona parte dei rappresentati d’istituto delle scuole superiori di secondo grado di Benevento, avanzano l'iniziativa di scioperare con l’intento di trasmettere un messaggio ben preciso: gli studenti hanno volontà e voglia di proseguire gli studi ma altrettanta paura di contrarre il virus; pertanto, consapevolmente, non si sottrarranno ai loro doveri, ma continueranno a seguire le lezioni da remoto lunedì 19 e martedì 20.

Pertanto chiediamo un incontro alle autorità preposte e al Sindaco di Benevento per ottenere un confronto su questi temi per cercare una soluzione sicura”.