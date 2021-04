Covid. I dati Asl: 71 nuovi contagi, 56 guariti Il report dell'azienda sanitaria di Benevento

Anche oggi nuovi casi di positività al covid nel Sannio. Sono 71 i contagi segnalati dall'Asl di Benevento nelle ultime 24 ore. Nuovi casi emersi dai 902 tamponi analizzati. Il trend dunque fa registrare una media del 7,8 per cento. Dati quindi inferiori al trend regionale che, seppur in calo rispetto a ieri, con 1700 positivi il tasso di incidenza (calcolato solo su questi ultimi) risulta del 9,69 per cento.

Nel consueto report del dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria di via Oderisio elaborato per oggi, domenica 18 aprile, viene precisato inoltre che dei 71 nuovi positivi solo 2 presentato sintomi mentre gli altri 69 vengono classificati come 'asintomatici'. Mentre sono 56 i cittadini dichiarati guariti. Fortunatamente nessun decesso.