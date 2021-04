Stop superiori, studenti incontrano Mastella Oggi a Palazzo Mosti il confronto sull'opportunità delle lezioni in presenza

Questa mattina una parte della rappresentanza studentesca di alcune scuole superiori del Comune di Benevento ha incontrato l’Assessore Carmen Coppola e il Sindaco di Benevento Clemente Mastella. Al tavolo di discussione, le autorità hanno ascoltato le opinioni dei rappresentanti circa la criticità del ritorno in classe.

"Il confronto - spiegano gli studenti - ha riguardato le problematiche e le preoccupazioni sollevate dalla maggior parte degli alunni che, in previsione del ritorno alla Didattica Digitale Integrata, hanno espresso pubblicamente le loro perplessità, indicendo una protesta. Subito accolta, l’amministrazione ha emanato ieri un’ordinanza, disponendo il prosieguo delle lezioni in modalità remota. Dal confronto è emerso che è necessario attendere i dati che saranno forniti dall’Asl e le decisioni che saranno prese nelle prossime ore in sede Governativa".

Gli studenti ringraziano le istituzioni tutte per la disponibilità dimostrata anche confermata dall’organizzazione nei prossimi giorni di una riunione da remoto con l’assessore Rossella Del Prete e l’assessore Coppola, a cui prenderanno parte tutti i rappresentanti degli studenti degli istituti locali al fine di approfondire dettagliatamente gli scenari futuri.