Covid. 100 persone ricoverate al San Pio di Benevento Nel Sannio nessun decesso ma i numeri delle degenze sono in costante aumento da mesi

Cento ricoveri covid nel padiglione dedicato dell'Azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Il numero è stato restituito dal bollettino quotidiano che arriva dal Rummo e che ormai da mesi fa registrare un trend in continua e costante crescita. Dato legato anche al fatto che tante persone scoprono di essere contagiate proprio a causa dei sintomi più o meno severi che talvolta comportano il ricovero in ospedale.

Tornando ai numeri, sono 92 le persone della provincia di Benevento ricoverate e 8 provenienti da altre province della Campania.

Cinque i degenti in terapia intensiva in gravi condizioni. 14 sono invece le persone in Pneumologia sub intensiva, 24 in Malattie infettive, 40 in Medicina interna, 10 persone sono invece ricoverate in medicina d'urgenza e 7 pazienti sono ancora in attesa nell'area isolamento covid presso il Pronto Soccorso. Unica notizia positiva di oggi è che al momento non si registrano vittime e quindi resta fermo a 297 il numero dei pazienti che da febbraio dello scorso anno sono deceduti dopo il ricovero.