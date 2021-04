Screening Comune di Benevento: 41 positivi su 2.619 tamponi Il sindaco Mastella invita i cittadini ad aderire alla campagna di prevenzione fino al 24 aprile

Salgono a 41 i tamponi antigenici risultati positivi al Covid-19 nell’ambito della campagna di prevenzione sanitaria organizzata dal Comune di Benevento presso il Palatedeschi. Campagna che, com’è noto, terminerà sabato prossimo e a cui finora hanno aderito 2.619 cittadini.

“La positività al Covid-19 rilevata dai tamponi rapidi è stata successivamente confermata anche dai tamponi molecolari effettuati dall’Asl a seguito dell’inserimento dei dati nella piattaforma Sinfonia. Un dato quest’ultimo – spiega il sindaco Clemente Mastella – che conferma l’affidabilità dei tamponi rapidi che stiamo utilizzando. Tra l’altro, anche la maggior parte dei nuovi positivi non aveva sintomi ricollegabili al Covid-19. Di qui l’importanza dell’azione che abbiamo messo in campo per contrastare la diffusione del virus e l’ulteriore appello che rivolgo ai miei cittadini affinché si rechino presso il Palatedeschi entro sabato, ultimo giorno della campagna di prevenzione sanitaria, per sottoporsi al test rapido gratuito per l’accertamento della positività al Covid-19. Un invito che spero vivamente venga accolto anche dal mondo scolastico. A tal proposito ricordo anche che il servizio è attivo dalle ore 9 alle ore 18”

Di seguito il riepilogo giornaliero dei test finora effettuati:

lunedì 12 aprile: n. 326 tamponi effettuati, di cui 321 risultati negativi e 5 positivi;

martedì 13 aprile: n. 260 tamponi effettuati, di cui 257 risultati negativi e 3 positivi;

mercoledì 14 aprile: n. 296 tamponi effettuati, di cui 288 risultati negativi e 8 positivi;

giovedì 15 aprile: n. 452 tamponi effettuati, di cui 446 risultati negativi e 6 positivi;

venerdì 16 aprile: n. 430 tamponi effettuati, di 426 negativi e 4 positivi;

sabato 17 aprile: n. 481 tamponi effettuati, di cui 472 negativi e 9 positivi;

lunedì 19 aprile: n. 374 tamponi effettuati, di cui 368 negativi e 6 positivi.