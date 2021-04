Covid, 1001 tamponi e 80 nuovi positivi nel Sannio 20 aprile di un anno fa in tutta la provincia di Benevento erano appena 139 le persone contagiate

Milleuno tamponi con ottanta nuovi casi. Queste le cifre che emergono dal bollettino dell'Asl del 20 aprile del 2021. Numeri del tutto diversi rispetto a quelli di un anno fa.

Nel bollettino del 20 aprile di dodici mesi fa, infatti, l'Asl segnalava appena 139 casi covid in tutta la provincia di Benevento. Numeri che a guardarli oggi sono davvero bassi. Si conferma ancora una volta come la prima ondata della pandemia, con 14 deceduti al 20 aprile del 2020, nulla ha a che vedere con l'emergenza sanitaria in cui è piombato il Sannio da novembre ad oggi. Un numero, quello di un anno fa che comunque rappresentava quasi il picco dei contagi. Un trend di contagi, vittime, ma per fortuna anche guarigioni in continuo aumento.

Tornando ad oggi, degli 80 positivi 7 persone hanno manifestato purtroppo dei sintomi a differenza dei 73 asintomatici. Sono invece 45 le persone guarite.