Pazienti Psichiatrici, l'Associazione Psiché incontra Volpe Ieri il confronto anche in vista dell'inaugurazione della struttura di Arpaise

“Grande attenzione alla categoria e tanta voglia di fare di più”. Queste le parole di Libera D’Angelo, vice presidente dell’Associazione Psiché e rappresentante delle associazioni dei familiari dei pazienti psichiatrici, soddisfatta dell’incontro avuto con il manager dell’Asl, Gennaro Volpe.

“Abbiamo appreso dell’imminente apertura della Struttura Intermedia Residenziale (RSA) ad Arpaise, dotata di ogni confort e di ampi spazi anche all’aperto, che potrà accogliere 20 pazienti in regime residenziale e semiresidenziale. Dunque - continua D’Angelo - l’Azienda sannita mostra impegno e sensibilità per una categoria di pazienti che, adesso più che mai, richiede attenzione e cura attraverso programmi e interventi che favoriscano la socializzazione ed il reinserimento sociale”.

Libera D’Angelo, molto attiva sul fronte delle problematiche legate alle fragilità psichiche, rese ancora più attuali dalla situazione pandemica, intende utilizzare come volano le buone pratiche adottate nelle varie strutture della Regione Campania, per favorire percorsi più ampi e innovativi, che pongano in primo piano la salute mentale, i pazienti e le loro famiglie.