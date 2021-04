Covid. Al San Pio di Benevento morti un uomo e due donne Non ce l'hanno fatta una 84enne di Reino, una 59enne e un 86enne di Castelfranco in Miscano

Due donne, di cui una non ancora sessantenne e un uomo sono morti nelle ultime ore all'interno dei reparti di terapia intensiva e sub intensiva dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento.

Si tratta di una donna di 84 anni di Reino, una di 59 anni e un uomo, che di anni ne aveva 86, entrambi residenti a Castelfranco in Miscano, centro fortorino che purtroppo in sole 24 ore piange due residenti.

Tre vittime del maledetto virus che fanno allungare sempre di più la lista dei decessi nel nosocomio sannita. I pazienti positivi al covid-19 deceduti ad oggi sono infatti 300 su complessivi 1.180 trattati (sospetti 204 e accertati 976) dal mese di febbraio 2020 presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti sono 578.

Si allenta, anche se di poco, la pressione per quanto riguarda i ricoveri che dai 100 di ieri sono scesi a 94 anche grazie alle otto persone guarite e dimesse questa mattina dal padiglione Santa Teresa.

Quattro le persone in terapia intensiva, 14 in Pneumologia sub intensiva.