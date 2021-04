Nel Sannio arrivate dosi Pfizer e AstraZeneca - FOTO VIDEO - Il monito dei medici. Milano: “Mascherina e tutte le precauzioni anche dopo il vaccino”

Un carico di vaccini AstraZeneca in mattinata e uno Pfizer nel pomeriggio sono giunti nel Sannio. I camion frigoriferi dell'Esercito Italiano, scortati dalle unità speciali dei carabinieri hanno fatto tappa presso il San Pio e presso altri depositi Asl. Sono proseguite per tutta la giornata di oggi le vaccinazioni. Circa duemila le persone che nel Sannio si sono sottoposte alla somministrazione della prima dose o del richiamo per chi ha ricevuto Pfizer.

Prosegue, spedita, anche la somministrazione da parte dei professionisti di medicina generale. I medici di famiglia, infatti, ormai da giorni si stanno recando presso il domicilio delle persone allettate o costrette a casa per effettuare la prima dose.

“Siamo ormai agli sgoccioli. Tutti i medici di famiglia hanno dato la propria disponibilità per vaccinare i propri pazienti a domicilio e stiamo ultimando” ha spiegato il dottore Luca Milano, medico di base e vicepresidente dell'Ordine dei medici di Benevento che ha anche rimarcato come “ancora una volta la medicina generale ha dato dimostrazione del massimo impegno contro la pandemia”. Il dottore Milano, specialista di medicina generale ha poi messo l'accento sui tanti contagi e ricoveri che nell'ultimo periodo hanno caratterizzato l'emergenza sanitaria nel Sannio dove si continuano a registrare vittime (LEGGI ALTRO SERVIZIO): “Abbiamo purtroppo contezza che i casi sono sempre tanti al pari dei ricoveri. Questo – ha rimarcato il dottore Milano – ci deve far capire che abbiamo l'obbligo di vaccinarsi. Ognuno deve aspettare il proprio turno e si deve vaccinare per sé e per gli altri. Va anche però tenuto presente che vaccinarsi “non significa liberarsi del problema. Anche chi ha ricevuto le dosi deve sempre e comunque indossare la mascherina, non creare assembramenti e rispettare tutte quelle regole che impediscono il contagio”.