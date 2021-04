Covid. Mastella: poche città propongono screening come noi "Oggi 294 tamponi, con 5 positivi, tra cui una bimba e la madre"

"Abbiamo fatto ad oggi 3200 tamponi. Altre città o non li fanno o non li fanno a più riprese come noi".

Così il sindaco di Benevento Clemente Mastella torna a parlare della campagna di screening per rilevare la positività al covid22 in corso al Palatedeschi fino a sabato 24 aprile.

"Questo - prosegue - fa riscontrare più contagiati, alzando il livello, ma fa emergere asintomatici, che, con le varianti, aumenterebbero a dismisura la contagiosità. Salvaguardiamo, con questa operazione, vite umane ed ulteriori intasamenti ospedalieri. Oggi, 294 tamponi, con 5 positivi, tra cui una bambina con la madre. Abbiamo avvertito, di prassi, l’Asl e la scuola che la bimba frequenta".