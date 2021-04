Covid. I dati Asl: 68 nuovi casi, 63 guarigioni Il report dell'azienda sanitaria di Benevento

Anche oggi nuovi contagi nel Sannio, ma aumenta anche il dato dei cittadini ormai guariti. In particolare sono 68 i nuovi casi di positività segnalati dall'Asl di Benevento, mentre 63 sono le persone che hanno ormai superato la malattia. Tre purtroppo i decessi. Nel report elaborato come di consueto dall'azienda sanitaria di via Oderisio per oggi, mercoledì 20 aprile, viene precisato che i nuovi casi di positività al coronavirus sono emersi dai 993 tamponi analizzati nelle ultime ventiquattro ore. Dei 68 cittadini sanniti risultati positivi, però, solo otto risultano essere sintomatici mentre gli altri 60 vengono classificati come 'asintamatici'.