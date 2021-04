Giornata della Terra, a Benevento la passeggiata ecologica L'iniziativa promossa da Gesesa con l'associazione Plastic Free onlus per domenica 16 maggio

In occasione della 51esima Giornata mondiale della Terra, Gesesa e l’associazione Plastic Free Onlus di Benevento annunciano un’iniziativa comune pensata per sensibilizzare i cittadini sul tema della plastica. "Per favorire il riciclo dei materiali, la raccolta differenziata e la complessiva riduzione dell’utilizzo di materiale plastico - annunciano gli organizzatori - domenica 16 maggio i dipendenti della Gesesa insieme ai volontari di Plastic Free Onlus Benevento, con la collaborazione dell’Asia di Benevento, raccoglieranno la plastica presente nelle strade di un’intera zona della città, preventivamente selezionata e comunicata.

Plastic Free Onlus si occupa di promuovere eventi di raccolta della plastica in tutti i luoghi. Particolarmente attiva attraverso i social network, l’associazione prova anche a coinvolgere le strutture commerciali (come ristoranti, bar e supermercati) nelle campagne di riduzione dell’uso di materiali in plastica. La giornata ecologica organizzata per il prossimo 16 maggio sarà organizzata all’insegna del Plogging City Walk, una modalità che unisce la raccolta della plastica ed il jogging in modo da coniugare il benessere fisico con l’amore per l’ambiente. La plastica accumulata durante la giornata verrà poi trasferita al punto di raccolta individuato

dall’ASIA che fornirà guanti e sacchi per effettuare le operazioni in piena sicurezza. Gesesa e Plastic Free Onlus vogliono rinnovare l’evento ogni anno coinvolgendo diverse zone della città, insieme ai comitati di quartiere ed ai residenti".