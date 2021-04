Diabete, sabato screening con il professor Amato L'iniziativa promossa dall'associazione di volontariato AsDim

Continua la campagna rivolta agli screening gratuiti programmati a Benevento dall’Associazione Diabetici Italia Meridionale (AsDIM) “Al di quà del Faro.

"Sabato prossimo, 24 aprile - annuncia l'associazione - la giornata sarà dedicata alla prevenzione per le complicanze vascolari e del piede diabetico. Le visite, che inizieranno a partire dalle ore 9 presso la sede dell’Associazione AsDIM a Benevento, alla contrada San Chirico – plesso DG Garden, saranno effettuate dal prof. Bruno Amato dell’Università degli Studi di Napoli Federico II".

“Continuare ad avere al nostro fianco un luminare come il professor Amato – commenta Annio Rossi, presidente dell’AsDIM - ci incoraggia nella nostra missione di essere vicini alle esigenze di tanti associati e, nello stesso tempo, ci stimola ad andare avanti portando in città i migliori specialisti per le patologie collegate al diabete”.