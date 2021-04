Il generale Pomponi in visita in Prefettura Il comandante regionale della Guardia di Finanza, accompagnato dal comandante provinciale

Nella mattinata odierna, il Prefetto di Benevento Carlo Torlontano ha ricevuto in Prefettura il Generale di Divisione Virgilio Pomponi, Comandante Regionale Campania della Guardia di Finanza accompagnato dal Comandante Provinciale Col. Mario Intelisano.

Nel corso dell’incontro, molto cordiale, sono stati approfonditi sia argomenti di carattere generale che di più stretta attinenza ai settori operativi della Guardia di Finanza, con particolare riferimento alla situazione economica della provincia ed alle attività connesse alla criminalità economico finanziaria.

Il Prefetto, nel ringraziare il Generale Pomponi per il prezioso contributo fornito dalla Guardia di Finanza sul territorio provinciale, nonché per l’ulteriore sforzo operativo profuso dagli appartenenti al Corpo per assicurare il concorso in tutte le attività afferenti al contrasto alla diffusione del Covid-19, ha auspicato il mantenimento degli eccellenti rapporti interistituzionali esistenti nel superiore interesse della comunità beneventana.